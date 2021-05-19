Минюст предлагает создать реестр должников по алиментам - Чуйченко

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство юстиции предлагает создать реестр неплательщиков алиментов. Об этом сообщил в Совете Федерации министр юстиции Константин Чуйченко.

"У нас есть предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, общественностью. В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты и ввести для них определенные ограничения", - сказал он.