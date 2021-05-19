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НОВОСТИ

ЕС призвал власти Белоруссии прекратить преследования журналистов

14:00 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белоруссии должны прекратить преследования журналистов и независимых СМИ. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе в связи с блокировкой работы белорусского интернет-издания tut.by.

По утверждению европейских чиновников, недавние действия Минска в отношении портала tut.by, других независимых СМИ и журналистов "демонстрируют полное пренебрежение белорусскими властями свободой выражения мнений". "Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Белоруссией, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ. Преследование журналистов должно прекратиться, и все задержанные должны быть немедленно освобождены вместе со всеми политическими заключенными", - говорится в заявлении.

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