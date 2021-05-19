0
0
49
НОВОСТИ

Заключенным могут разрешить ограниченно пользоваться интернетом

14:12 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России предполагает разрешить заключенным ограниченно пользоваться интернетом. Об этом сообщил, выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации, министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Он отметил, что Минюст готовит реформу подзаконного регулирования уголовно-исполнительной системы и пересмотр правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. "Положения соответствующих приказов Минюста России, а также нормы вещевого довольствия содержат устаревшие параметры, которые нуждаются в пересмотре. Нужно исключить излишние запреты и ограничения, установленные в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - отметил Чуйченко.

В частности, по его словам, "предполагается доступ к интернету для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти". В числе других предполагаемых изменений предоставление заключенным телефонных разговоров с несовершеннолетними детьми единственному родителю в течение 24 часов с момента разрешения, возможность идентификации с использованием технических средств, например по отпечатку пальца, увеличение личного времени.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 19.05.2021
Кремль позитивно оценивает информацию о возможном снятии санкций с "Северного потока - 2"
0
26
14:24 19.05.2021
Аэрофлот стал первым российским заказчиком системы повышения безопасности полетов BACF
0
47
14:00 19.05.2021
ЕС призвал власти Белоруссии прекратить преследования журналистов
0
91
13:32 19.05.2021
Госдума вводит запрет агентских договоров УК с коллекторами на взимание долгов по ЖКХ
0
128
13:20 19.05.2021
Европарламент может заморозить инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем - Politico
0
153
13:05 19.05.2021
Путин и Си Цзиньпин дали старт началу строительства новых энергоблоков на двух АЭС в Китае
0
167
13:00 19.05.2021
В Тобольске женщину с коляской выгнали из церкви - СМИ
0
191
12:32 19.05.2021
Минюст предлагает создать реестр должников по алиментам - Чуйченко
0
173
12:20 19.05.2021
Посол Украины в ФРГ возмутился вынесением в Бундестаг вопроса об отношениях с Россией
0
237
12:05 19.05.2021
В ФРГ при ремонте плитки на парковке нашли 8-метровый туннель, ведущий к банку
0
221

Возврат к списку