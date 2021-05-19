Заключенным могут разрешить ограниченно пользоваться интернетом
14:12 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минюст России предполагает разрешить заключенным ограниченно пользоваться интернетом. Об этом сообщил, выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации, министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Он отметил, что Минюст готовит реформу подзаконного регулирования уголовно-исполнительной системы и пересмотр правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. "Положения соответствующих приказов Минюста России, а также нормы вещевого довольствия содержат устаревшие параметры, которые нуждаются в пересмотре. Нужно исключить излишние запреты и ограничения, установленные в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - отметил Чуйченко.
В частности, по его словам, "предполагается доступ к интернету для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти". В числе других предполагаемых изменений предоставление заключенным телефонных разговоров с несовершеннолетними детьми единственному родителю в течение 24 часов с момента разрешения, возможность идентификации с использованием технических средств, например по отпечатку пальца, увеличение личного времени.
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