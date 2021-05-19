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Путин и Си Цзиньпин дали старт началу строительства новых энергоблоков на двух АЭС в Китае

13:05 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали в среду старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу" в Китае. Лидеры двух стран приняли участие в этой торжественной церемонии по видео- конференц-связи.

Трансляция начала подачи бетона на площадках возведения новых энергоблоков стартовала после того, как президент РФ и председатель КНР, получив доклады о готовности, поочередно дали команду начинать работу.

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