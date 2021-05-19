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В Тобольске женщину с коляской выгнали из церкви - СМИ

13:00 19.05.2021

В Тобольске (Тюменская область) прихожанку одного их храмов выгнали из-за того, что она пришла туда с маленьким ребенком, который находился в коляске. Об этом женщина рассказала в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». По ее словам, женщину попросили покинуть храм сразу после того, как она купила свечи в церковной лавке.

«Вчера меня выгнали из церкви из-за того, что я вошла с коляской. Главное, свечи продали и выгнали: налетели тетки, орали, пока я не вышла! Я, конечно, в конфликт не вступала, расплакалась и спокойно вышла! Даже молитву не дали дочитать. Теперь назревает вопрос: для кого наша вера? Уж точно не для матери с ребенком! Интересно, инвалидов тоже выгоняют?» — написала анонимный автор публикации.

В представительство Тобольской митрополии направлен запрос. На момент написания новости ответ на него не получен.  ura.ru

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