Кремль позитивно оценивает информацию о возможном снятии санкций с "Северного потока - 2"
14:32 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль позитивно оценивает факт появления информации о том, что США могут отказаться от санкций в отношении компании - оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG, но официальных подтверждений пока нет. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому это вряд ли можно все-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикация сам по себе достаточно позитивен, - сказал он. - Это говорит гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции".
"Пока рано говорить о каких-то официальных планах, пока, по крайней мере, мы не имеем никаких официальных подтверждений на этот счет", - указал он.
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