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НОВОСТИ

Аэрофлот стал первым российским заказчиком системы повышения безопасности полетов BACF

14:24 19.05.2021 Источник: НГ-Online

Аэрофлот первым среди российских авиаперевозчиков приступает к использованию технологии BACF (Braking Action Computation Function). Она позволяет получать объективную информацию о состоянии взлётно-посадочной полосы (ВПП), а затем оперативно передавать данные наземным службам авиакомпании и аэропорта, - сообщает пресс-служба авиакомпании.  

Технология направлена на предотвращение самых распространённых инцидентов, связанных с выкатыванием самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы. Использование BACF призвано повысить безопасность полётов и обеспечить соответствие новейшим требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO).

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