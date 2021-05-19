Аэрофлот стал первым российским заказчиком системы повышения безопасности полетов BACF
14:24 19.05.2021 Источник: НГ-Online
Технология направлена на предотвращение самых распространённых инцидентов, связанных с выкатыванием самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы. Использование BACF призвано повысить безопасность полётов и обеспечить соответствие новейшим требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO).
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