0
0
133
НОВОСТИ

Страны ЕС договорились разрешить въезд полностью вакцинированным туристам - АФП

15:00 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства - члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированных туристов. Об этом сообщает в среду агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на источники в ЕС.

Как ожидается, тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 мая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 19.05.2021
Умерла исполнительница роли Мальвины в "Приключениях Буратино" Татьяна Проценко
0
17
15:32 19.05.2021
В ВОЗ заявили о нецелесообразности деления всплесков заболеваний коронавирусом на волны
0
83
15:12 19.05.2021
Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе переписи населения на октябрь
0
113
15:05 19.05.2021
Собянин назвал бредом идею РЖД на месте снесённого стадиона "Локомотив" построить жильё
0
153
14:43 19.05.2021
Собянин опроверг информацию о планах застройки территории "РЖД Арены" жильем
0
135
14:32 19.05.2021
Кремль позитивно оценивает информацию о возможном снятии санкций с "Северного потока - 2"
0
199
14:24 19.05.2021
Аэрофлот стал первым российским заказчиком системы повышения безопасности полетов BACF
0
190
14:12 19.05.2021
Заключенным могут разрешить ограниченно пользоваться интернетом
0
175
14:00 19.05.2021
ЕС призвал власти Белоруссии прекратить преследования журналистов
0
192
13:32 19.05.2021
Госдума вводит запрет агентских договоров УК с коллекторами на взимание долгов по ЖКХ
0
214

Возврат к списку