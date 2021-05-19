Страны ЕС договорились разрешить въезд полностью вакцинированным туристам - АФП

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства - члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированных туристов. Об этом сообщает в среду агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на источники в ЕС.

Как ожидается, тема открытия границ и связанных с ней сертификатов о вакцинации должна стать одной из главных на экстренном саммите глав государств и правительств Евросоюза 25 мая.