Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе переписи населения на октябрь

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией. С таким предложением в среду на совещании об исполнении отдельных положений посланий главы государства Федеральному собранию выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно", - ответил ему Путин.