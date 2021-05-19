Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе переписи населения на октябрь
15:12 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией. С таким предложением в среду на совещании об исполнении отдельных положений посланий главы государства Федеральному собранию выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно", - ответил ему Путин.
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