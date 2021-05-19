0
0
77
НОВОСТИ

В ВОЗ заявили о нецелесообразности деления всплесков заболеваний коронавирусом на волны

15:32 19.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ВОЗ сочли нецелесообразным деление всплесков заболеваний коронавирусом на волны. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, динамика заражений напрямую зависит от поведения людей.

Также на это влияет внимательность к противоэпидемическим мерам, заявила Вуйнович в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«ВОЗ не говорит о волнах абсолютно. Эксперты ВОЗа не говорят, что есть волна, потому что это аналогия с пандемией испанки 1918 года, когда была волна, когда третья волна прошла практически, иммунитет был достаточный, и всё закончилось. Мы сейчас видим по всему миру, не только в Европе, что идёт подъём и снижение. Конечно, я здесь готова согласиться с Роспотребнадзором, что не надо говорить о волнах, но очень внимательно смотреть, когда идёт подъём. Что важно? Что в любой момент, когда подъём начинается, мы спустя полтора года знаем, как его можно остановить. Пандемия COVID-19 — это не наводнение. Не приходит волна откуда-то, вирус здесь, с нами. Он зависит от поведения людей. Это мы должны учитывать, вне зависимости от локдауна».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 19.05.2021
Умерла исполнительница роли Мальвины в "Приключениях Буратино" Татьяна Проценко
0
2
15:12 19.05.2021
Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе переписи населения на октябрь
0
108
15:05 19.05.2021
Собянин назвал бредом идею РЖД на месте снесённого стадиона "Локомотив" построить жильё
0
147
15:00 19.05.2021
Страны ЕС договорились разрешить въезд полностью вакцинированным туристам - АФП
0
131
14:43 19.05.2021
Собянин опроверг информацию о планах застройки территории "РЖД Арены" жильем
0
132
14:32 19.05.2021
Кремль позитивно оценивает информацию о возможном снятии санкций с "Северного потока - 2"
0
193
14:24 19.05.2021
Аэрофлот стал первым российским заказчиком системы повышения безопасности полетов BACF
0
186
14:12 19.05.2021
Заключенным могут разрешить ограниченно пользоваться интернетом
0
173
14:00 19.05.2021
ЕС призвал власти Белоруссии прекратить преследования журналистов
0
190
13:32 19.05.2021
Госдума вводит запрет агентских договоров УК с коллекторами на взимание долгов по ЖКХ
0
213

Возврат к списку