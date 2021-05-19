В ВОЗ заявили о нецелесообразности деления всплесков заболеваний коронавирусом на волны

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ВОЗ сочли нецелесообразным деление всплесков заболеваний коронавирусом на волны. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, динамика заражений напрямую зависит от поведения людей.

Также на это влияет внимательность к противоэпидемическим мерам, заявила Вуйнович в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«ВОЗ не говорит о волнах абсолютно. Эксперты ВОЗа не говорят, что есть волна, потому что это аналогия с пандемией испанки 1918 года, когда была волна, когда третья волна прошла практически, иммунитет был достаточный, и всё закончилось. Мы сейчас видим по всему миру, не только в Европе, что идёт подъём и снижение. Конечно, я здесь готова согласиться с Роспотребнадзором, что не надо говорить о волнах, но очень внимательно смотреть, когда идёт подъём. Что важно? Что в любой момент, когда подъём начинается, мы спустя полтора года знаем, как его можно остановить. Пандемия COVID-19 — это не наводнение. Не приходит волна откуда-то, вирус здесь, с нами. Он зависит от поведения людей. Это мы должны учитывать, вне зависимости от локдауна».