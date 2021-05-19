0
0
7
НОВОСТИ

Умерла исполнительница роли Мальвины в "Приключениях Буратино" Татьяна Проценко

16:00 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в советской музыкальной сказке "Приключения Буратино", умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил ее супруг актер Алексей Войтюк.

"Татьяны не стало сегодня, онкология", - сказал собеседник агентства.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. На роль Мальвины в картине "Приключения Буратино" Леонида Нечаева она попала случайно - в поезде ее заметила ассистент режиссера и пригласила на пробы. В дальнейшем Проценко не стала связывать судьбу с актерской деятельностью. Она окончила киноведческое отделение ВГИКа, работала редактором, занималась компьютерным дизайном.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 19.05.2021
В ВОЗ заявили о нецелесообразности деления всплесков заболеваний коронавирусом на волны
0
83
15:12 19.05.2021
Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе переписи населения на октябрь
0
113
15:05 19.05.2021
Собянин назвал бредом идею РЖД на месте снесённого стадиона "Локомотив" построить жильё
0
153
15:00 19.05.2021
Страны ЕС договорились разрешить въезд полностью вакцинированным туристам - АФП
0
135
14:43 19.05.2021
Собянин опроверг информацию о планах застройки территории "РЖД Арены" жильем
0
135
14:32 19.05.2021
Кремль позитивно оценивает информацию о возможном снятии санкций с "Северного потока - 2"
0
199
14:24 19.05.2021
Аэрофлот стал первым российским заказчиком системы повышения безопасности полетов BACF
0
190
14:12 19.05.2021
Заключенным могут разрешить ограниченно пользоваться интернетом
0
175
14:00 19.05.2021
ЕС призвал власти Белоруссии прекратить преследования журналистов
0
192
13:32 19.05.2021
Госдума вводит запрет агентских договоров УК с коллекторами на взимание долгов по ЖКХ
0
214

Возврат к списку