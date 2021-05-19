Умерла исполнительница роли Мальвины в "Приключениях Буратино" Татьяна Проценко
16:00 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в советской музыкальной сказке "Приключения Буратино", умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщил ее супруг актер Алексей Войтюк.
"Татьяны не стало сегодня, онкология", - сказал собеседник агентства.
Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. На роль Мальвины в картине "Приключения Буратино" Леонида Нечаева она попала случайно - в поезде ее заметила ассистент режиссера и пригласила на пробы. В дальнейшем Проценко не стала связывать судьбу с актерской деятельностью. Она окончила киноведческое отделение ВГИКа, работала редактором, занималась компьютерным дизайном.
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