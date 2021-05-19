По ряду направлений отношения с Западом по напряжению превзошли холодную войну - Медведев
16:12 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отношения России и Запада по напряженности по ряду направлений превзошли времена холодной войны. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".
"По уровню международной напряженности, взаимного напряжения и гонки вооружений [отношения Запада и России] сегодня вернулись к самым мрачным временам холодной войны. Может быть даже в чем-то, скажем прямо, эти времена и превзошли - по уровню напряженности по отдельным направлениям", - сказал Медведев.
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