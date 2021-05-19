Фонд ЖКХ получит до 150 млрд рублей из ФНБ на модернизацию коммунальных сетей - Хуснуллин
16:32 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фонд содействия реформированию ЖКХ получит до 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, сообщил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина по реализации отдельных положений его послания парламенту.
"Серьезный блок - выделение средств Фонду ЖКХ из Фонда национального благосостояния, сумма - до 150 млрд рублей. Отработали проекты на полную сумму", - сказал Хуснуллин.
Он уточнил, что проекты, в частности, касаются модернизации систем тепло- и водоснабжения. Кроме того, по поручению президента, были рассмотрены проекты модернизации очистных сооружений по Черноморскому побережью.
"Полностью отработали все очистные, стоимость, сроки, возвратность, лично сам вылетел, посмотрел, провел ряд совещаний", - уточнил вице-премьер. Хуснуллин добавил, что правительство готово запустить эти проекты, как только механизм финансирования будет утвержден. Особенно это важно с учетом развития туризма, добавил он.
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