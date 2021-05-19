Пандемия несет избыточную смертность - ВОЗ

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ВОЗ заявили о росте избыточной смертности в мире во время пандемии. По мнению эксперта, для предотвращения такого развития событий необходимо изучать коронавирус и вакцинировать общество.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Мы видим избыточную смертность во всех странах, в которых есть пандемия. Это значит не только смерть непосредственно от инфекции, но и все другие факторы, включая влияние пандемии на человеческую жизнь. Конечно, ожидаем, что будет снижение заболеваемости и снижение смертности».

Этому может способствовать вакцинация и защита уязвимых группа населения – пожилых и людей с хроническими заболеваниями, добавила Вуйнович.