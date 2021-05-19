Представительства ФРГ в РФ с 1 июня будут принимать заявления на шенген - посольство
17:40 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германские представительства в России с 1 июня начнут принимать заявления на выдачу шенгенских виз. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении посольства Германии в Москве на странице в "Фейсбуке".
"С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявления на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в Германию", - говорится в сообщении.
Вместе с тем посольство указало, что выдача данных виз не подразумевает возможность незамедлительного въезда в Германию с учетом по-прежнему действующих ограничений на въезд из-за пандемии коронавируса. "Как и прежде, въезд разрешен только тем лицам, которые принадлежат к одной из категорий, в отношении которых действуют исключения", - уточнили в диппредставительстве.
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