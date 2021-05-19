Colonial Pipeline заплатила хакерам несколько миллионов долларов
18:37 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания - оператор трубопровода Colonial Pipeline, пострадавшая в результате хакерской атаки, заплатила им 4,4 млн долларов. Об этом сообщил в среду глава компании Джозеф Блаунт газете "Уолл-стрит джорнэл". "Я считаю, что мы поступили правильно", - сказал он.
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