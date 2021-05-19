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Новые поправки к закону "О СМИ" могут привести к ограничению свободы распространения информации - СЖР

19:00 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые поправки к закону "О СМИ" могут привести к ограничению свободы распространения информации и кратному увеличению ответчиков по диффамационным искам. Такое мнение ТАСС высказал секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов.

В среду нижняя палата российского парламента приняла в третьем, заключительном чтении поправки в закон "О СМИ", касающиеся ответственности журналистов. Согласно поправкам, редакция, главный редактор или журналист должны будут отвечать за публикацию сведений, признанных ложными, порочащими честь и достоинство, ущемляющими права граждан или угрожающими здоровью детей, если речь идет о цитировании материала другого СМИ, главный редактор которого не может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение.

"Эта поправка, на мой взгляд, не имеет никакого юридического смысла. Она свидетельствует только о недостаточной осведомленности авторов в области права СМИ. Они не учли, что наше законодательство "О СМИ" строится на принципах ответственности СМИ, а не главного редактора. Поэтому по закону "О СМИ" возможно, например, прекращение и приостановление деятельности СМИ, но не главного редактора", - сказал он.

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