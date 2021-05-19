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НОВОСТИ

Панихиду по жертвам гонений на христиан в Османской империи отслужили при участии главного дипломата РПЦ

19:07 19.05.2021 Источник: НГ-Online

"Присутствовал сегодня на панихиде в храме Всех святых на Кулишках, посвященной памяти жертв репрессий на территории Османской империи, - написал в соцсети председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. - Из истории мы знаем о нескольких волнах миграции и преследований, о сотнях погибших. Службу на русском и греческом языках провел председатель ОВЦС, митрополит Волоколамский Иларион. В храме присутствовали послы Греции и Кипра". "Мы видим, что гонения на христиан продолжаются и в XXI веке", - констатировал депутат.

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