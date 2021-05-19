Нетаньяху: Израиль пытается уменьшить возможности ХАМАС и их волю. Удары наносятся периодически...

19:30 Источник: Интерфакс

Израиль пока не планирует завершать действия против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, заявил глава правительства страны Биньямин Нетаньяху.

"В наших руках нет секундомера, мы пытаемся убедиться в том, что цели, поставленные этой операцией, достигнуты, - приводит The Jerusalem Post слова израильского премьера, сказанные в среду на встрече с послами иностранных государств.

"Израиль пытается уменьшить возможности ХАМАС и их волю. Удары наносятся периодически, мы пытаемся расширить периоды спокойствия", - добавил он.

"Мы сейчас сдерживаем ХАМАС силой, но я должен сказать, что мы не исключаем ничего. Мы надеемся на то, что нам удастся быстро восстановить спокойствие", - добавил Нетаньяху.