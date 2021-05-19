Санкции против "Северного потока 2" США вводить не будет - СМИ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент в докладе Конгрессу США подтвердил, что санкций в отношении компании компании - оператора "Северного потока -2" фактически не будет. Об этом сообщает в среду агентство Блумберг.

По данным агентства, санкции будут введены, однако их действие будет сразу же приостановлено.