Военный блок ЕС будет тесно взаимодействовать с НАТО - Боррель
21:15 19.05.2021 Источник: Интерфакс
Взаимодействие между ЕС и НАТО остается ключевым элементом повестки дня ЕС в области безопасности и обороны, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Это особенно актуально, поскольку в обеих организациях идут соответствующие процессы анализа: "Стратегический компас ЕС" и "НАТО-2030", - сказал он, выступая в среду на заседании Военного комитета ЕС на уровне начальников Генштабов вооруженных сил.
Боррель отметил, что в современном мире растет число возникающих кризисов и новых угроз безопасности. Тенденции в сферах кибернетики, космоса, новых технологий, изменения климата влекут серьезные последствия для безопасности и геополитические последствия. Поскольку спрос на роль ЕС растет, ее предложение должно идти в ногу со временем, сказал он.
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