Военный блок ЕС будет тесно взаимодействовать с НАТО - Боррель

21:15 Источник: Интерфакс

Взаимодействие между ЕС и НАТО остается ключевым элементом повестки дня ЕС в области безопасности и обороны, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Это особенно актуально, поскольку в обеих организациях идут соответствующие процессы анализа: "Стратегический компас ЕС" и "НАТО-2030", - сказал он, выступая в среду на заседании Военного комитета ЕС на уровне начальников Генштабов вооруженных сил.

Боррель отметил, что в современном мире растет число возникающих кризисов и новых угроз безопасности. Тенденции в сферах кибернетики, космоса, новых технологий, изменения климата влекут серьезные последствия для безопасности и геополитические последствия. Поскольку спрос на роль ЕС растет, ее предложение должно идти в ногу со временем, сказал он.