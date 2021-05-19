Эрдоган считает политическим решением отмену матча Лиги чемпионов и этапа гонок F1

21:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что он считает политическим решением отмену проведения в Турции этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" и финального матча Лиги чемпионов по футболу между английскими клубами "Манчестер Сити" и "Челси".

"Я считаю, что были приняты политические решения, что по УЕФА, что по "Формуле-1", - сказал турецкий президент на встрече с представителями молодежи, трансляцию ведет телеканал ТРТ.