Госдеп США прокомментировал сообщения СМИ по поводу санкций по "Северному потоку 2"
22:00 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты применяют все имеющиеся у них инструменты для остановки строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом заявила в среду на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс- службы Госдепартамента США Джалина Портер.
"Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод "Северный поток - 2" не будет завершен", - сказала она, комментируя сообщения СМИ о том, что американские власти откажутся от рестрикций в отношении компании - оператора проекта.
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