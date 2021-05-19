0
0
0
НОВОСТИ

Госдеп США прокомментировал сообщения СМИ по поводу санкций по "Северному потоку 2"

22:00 19.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты применяют все имеющиеся у них инструменты для остановки строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом заявила в среду на регулярном брифинге заместитель руководителя пресс- службы Госдепартамента США Джалина Портер.

"Администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что газопровод "Северный поток - 2" не будет завершен", - сказала она, комментируя сообщения СМИ о том, что американские власти откажутся от рестрикций в отношении компании - оператора проекта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:46 19.05.2021
Эрдоган считает политическим решением отмену матча Лиги чемпионов и этапа гонок F1
0
60
21:15 19.05.2021
Военный блок ЕС будет тесно взаимодействовать с НАТО - Боррель
0
113
20:30 19.05.2021
Санкции против "Северного потока 2" США вводить не будет - СМИ
0
164
20:10 19.05.2021
Финляндия вводит "ковидные паспорта" и ждет, пока это сделает ЕС
0
175
19:30 19.05.2021
Нетаньяху: Израиль пытается уменьшить возможности ХАМАС и их волю. Удары наносятся периодически...
0
209
19:07 19.05.2021
Панихиду по жертвам гонений на христиан в Османской империи отслужили при участии главного дипломата РПЦ
0
238
19:00 19.05.2021
Новые поправки к закону "О СМИ" могут привести к ограничению свободы распространения информации - СЖР
0
271
18:37 19.05.2021
Colonial Pipeline заплатила хакерам несколько миллионов долларов
0
254
18:03 19.05.2021
Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов: в память о пропавших детях Покрас Лампас нарисует граффити в центре Москвы
0
261
17:45 19.05.2021
Светлана Разворотнева: Детский отдых должен быть бесплатным
0
270

Возврат к списку