Microsoft отправляет свой знаменитый Internet Explorer на покой

22:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания Microsoft прекратит поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer с 15 июня 2022 года. Об этом сообщается в среду на сайте компании.

"С переходом функций браузера к Microsoft Edge ("Майкрософт эдж") приложение Internet Explorer 11 отправляется на покой и его поддержка прекращается с 15 июня 2022 года", - говорится в сообщении. Некоторых версий Windows ("Виндоус") эта мера не коснется - речь идет, в частности, о Windows 10 LTSC.