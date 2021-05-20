ЦАХАЛ: по Израилю за 10 дней выпущено более 4000 ракет
07:10 20.05.2021 Источник: MIGnews
С момента начала боевых действий (за последние 10 дней) по Израилю было выпущено более четырех тысяч ракет. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. "Мы продолжим защищать Израиль", - сказали военные.Читайте также:
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