ЦАХАЛ: по Израилю за 10 дней выпущено более 4000 ракет

07:10 Источник: MIGnews

С момента начала боевых действий (за последние 10 дней) по Израилю было выпущено более четырех тысяч ракет. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. "Мы продолжим защищать Израиль", - сказали военные.