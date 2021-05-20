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НОВОСТИ

ЦАХАЛ: по Израилю за 10 дней выпущено более 4000 ракет

07:10 20.05.2021 Источник: MIGnews

С момента начала боевых действий (за последние 10 дней) по Израилю было выпущено более четырех тысяч ракет. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. "Мы продолжим защищать Израиль", - сказали военные.

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