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МВД РФ может продлить пребывание незаконным мигрантам, если нет сообщения с их странами

07:20 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД может продлить срок пребывания в России до 90 дней незаконным мигрантам, если они являются гражданами тех стран, с которыми транспортное сообщение не возобновлено из-за пандемии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"Иностранным гражданам, имеющим гражданство или право на постоянное проживание в государствах, с которыми не возобновлено транспортное сообщение, незаконно пребывающим на территории РФ, для урегулирования своего правового положения необходимо обратиться с мотивированным заявлением в произвольной форме в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического пребывания, где может быть рассмотрен вопрос о продлении срока временного пребывания до 90 дней", - сказал собеседник агентства.

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