Число заключенных в России за 10 лет сократилось почти в два раза - ФСИН
07:30 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число людей, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы России, в период с 2010 по 2021 год сократилось с 860 тыс. до 483 тыс. человек. Об этом сообщил на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.
"В результате совершенствования уголовной политики, которая расширила возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, численность лиц, содержащихся в учреждения уголовно- исполнительной системы, последовательно снижается. В начале 2021 году в учреждения уголовно-исполнительной системы содержалось 483 тыс. человек, в 2010 году было более 860 тыс. заключенных, подследственных, подозреваемых, обвиняемых", - сказал Калашников.
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