РЖД привлекут студентов для модернизации Транссиба и БАМа
07:41 20.05.2021 Источник: Интерфакс
РЖД отправят студентов на работы по модернизации инфраструктуры Транссиба и Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).
"Пять студенческих отрядов из Иркутска примут участие в модернизации БАМа и Транссиба. Молодые люди из транспортного вуза будут привлечены к летним работам на станциях Куанда и Новая Чара, на участках Небель - Марикта и Слюдянка - Улан-Удэ", - говорится в сообщении.
К работам привлекут учащихся профильного вуза РЖД - Иркутского государственного университета путей сообщения. Студенты будут заняты на укладке земляного полотна и строительстве инженерных сооружений, в работах по монтажу оборудования объектов железнодорожной инфраструктуры.
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