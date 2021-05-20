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РЖД привлекут студентов для модернизации Транссиба и БАМа

07:41 20.05.2021 Источник: Интерфакс

РЖД отправят студентов на работы по модернизации инфраструктуры Транссиба и Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

"Пять студенческих отрядов из Иркутска примут участие в модернизации БАМа и Транссиба. Молодые люди из транспортного вуза будут привлечены к летним работам на станциях Куанда и Новая Чара, на участках Небель - Марикта и Слюдянка - Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

К работам привлекут учащихся профильного вуза РЖД - Иркутского государственного университета путей сообщения. Студенты будут заняты на укладке земляного полотна и строительстве инженерных сооружений, в работах по монтажу оборудования объектов железнодорожной инфраструктуры.

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