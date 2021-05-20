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НОВОСТИ

И.о главы Владивостока стал бывший зампред правительства края Шестаков

07:54 20.05.2021

Константин Шестаков, ранее занимавший пост зампреда правительства Приморья, возглавил администрацию Владивостока после отставки прежнего мэра Олега Гуменюка.

"С сегодняшнего дня - и.о. главы города", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Шестакова Олеся Новикова.

Депутатам думы Владивостока предстоит рассмотреть заявление об отставке Гуменюка.

Согласно Уставу города, заявление главы города Владивостока об отставке по собственному желанию подается в думу Владивостока. Уставом города Владивостока установлено, что глава Владивостока избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

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