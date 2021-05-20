К столетию ученого в Москве сегодня открылась выставка "Сахаров. Новый век"
08:21 20.05.2021 Источник: Эхо Москвы
В московской Галереи Граунд Солянка сегодня начинает работу к столетию ученого выставка «Сахаров. Новый век». Куратор Анна Наринская сказала «Эху», что формат представлен, как «выставка-путешествие с десятью остановками».
Выставка будет идти месяц до 20 июня.
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