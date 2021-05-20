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Суд обязал Bellingcat выплатить 340 тыс. рублей Игорю Безлеру, упомянутому в расследовании о сбитом "Боинге" над Донбассом

08:41 20.05.2021 Источник: NEWSru.com

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга обязал фонд Bellingcat и одноименную компанию выплатить бывшему командиру... в ДНР Игорю Безлеру по прозвищу Бес компенсацию морального вреда в размере 340 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Дело касается статьи Bellingcat "Птичка полетела к вам. Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17". В ней говорилось, что подчиненный Безлера Валерий Стельмах сообщил ему о "Боинге" как о военном самолете, сказав, что к нему "полетела птичка". По версии издания, Безлер приказал ему передать это сообщение "наверх" - предположительно, в военную разведку ДНР, и таким образом мог поспособствовать тому, что пассажирский авиалайнер сбили зенитной ракетой.

Игорь Безлер потребовал опровергнуть публикацию, которая якобы порочит его честь и достоинство, а также взыскать 500 тысяч рублей компенсации с издания, а также основателя Bellingcat Элиота Хиггинса и журналиста Питера Ван Гюйса.

Суд удовлетворил требования, снизив размер компенсации до 340 тысяч рублей: 150 тысяч рублей должен заплатить фонд Bellincat, 150 тысяч - одноименная компания, 40 тысяч - Питер Ван Гюйс.

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