Выступление Манижи на «Евровидении» посмотрели рекордные 4 млн раз
08:55 20.05.2021 Источник: РОСБАЛТ
Видео с выступлением конкурсантки от России Манижи Сангин на «Евровидении-2021» в Роттердаме продолжает бить рекорды просмотров.
В российском сегменте YouTube ролик удерживает первое место на вкладке «В тренде». В целом к этому моменту у песни Russian Woman («Русская женщина») уже более 4 млн 51 тыс. просмотров. Как сообщалось, выступление певицы из РФ стало самым просматриваемым видео на YouTube-канале конкурса «Евровидение»
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