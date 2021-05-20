Выступление Манижи на «Евровидении» посмотрели рекордные 4 млн раз

08:55 Источник: РОСБАЛТ

Видео с выступлением конкурсантки от России Манижи Сангин на «Евровидении-2021» в Роттердаме продолжает бить рекорды просмотров.

В российском сегменте YouTube ролик удерживает первое место на вкладке «В тренде». В целом к этому моменту у песни Russian Woman («Русская женщина») уже более 4 млн 51 тыс. просмотров. Как сообщалось, выступление певицы из РФ стало самым просматриваемым видео на YouTube-канале конкурса «Евровидение»