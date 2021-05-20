Лавров назвал конструктивной состоявшуюся встречу с Блинкеном
09:00 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал состоявшиеся переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном конструктивными.
"Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы", - сказал глава МИД после встречи с американским коллегой.
Лавров заявил, что увидел у Энтони Блинкена и его команды готовность к тому, чтобы разобрать "завалы" в российско-американских отношениях.
"Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать", - сказал он.
По итогам встречи будут готовиться предложения для президентов России и США по вопросам стратегической стабильности, рассказал Лавров. Он указал, что еще администрация бывшего президента США Дональда Трампа приняла антидипломатические меры в отношении РФ. "Эта цепная реакция никого не устраивает, и я почувствовал у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам, и по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности", - отметил министр.
Лавров подчеркнул, что Москва подтвердила готовность обсуждать в рамках диалога по стратегической стабильности все влияющие на нее аспекты и факторы, Вашингтон не отказался от такой концепции. "Мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все аспекты, все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Я не увидел отказа от такой концепции, но экспертам еще предстоит над этим поработать", - отметил глава МИД.
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