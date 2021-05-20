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В Кремле не прорабатывают вопрос об обязательности прививки от коронавируса

09:05 20.05.2021 Источник: Эхо Москвы

В Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев накануне допустил, что россиян можно обязать вакцинироваться. По мнению Медведева, ответ на эти вопросы предстоит дать юристам и людям, которые занимаются вакцинацией.

Член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный сказал нам, что решение об обязательности прививок должен принимать главный санитарный врач РФ. Есть определенные категории граждан, для которых прививки являются обязательным, но тогда речь идет о проверенных вакцинах, добавил Алексей Куринный.  Эхо Москвы

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