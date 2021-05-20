Глава ФСИН Калашников утверждает, что здоровье Навального стабилизировалось

09:20 Источник: Эхо Москвы

Глава ФСИН Александр Калашников утверждает, что здоровье Алексея Навального стабилизировалось. По словам директора службы, Навальный нормально питается и весит уже 82 килограмма. Специальных взысканий у него сейчас нет. Он имеет возможность общаться с семьей, — добавил Калашников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым выразил озабоченность состоянием Навального и ситуацией вокруг оппозиционных организаций в России. Эхо Москвы