В Конгрессе США предлагают запретить признание суверенитета России над Крымом

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Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США поддержал проект закона о запрете американским федеральным министерствам и ведомствам признавать суверенитет России над Крымским полуостровом. Этот документ американские парламентарии приняли единогласно.

Согласно законопроекту американская администрация не может предпринимать никаких действий, направленных на признание Крыма российской территорией. Этот проект закона был внесён в комитет конгресса в феврале Геральдом Коннолли, демократом от штата Виржиния. u-f.ru