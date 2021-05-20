ФСИН предложила организовать лагеря для осужденных на объектах, где не хватает рабочих

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил организовать трудовые лагеря для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. Об этом он сообщил на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

"В настоящее время с учетом нашего законодательства среди лиц, которые содержатся [в исправительных учреждениях], - это 482 тысячи человек, порядка 188 тысяч имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы. Недавно Владимир Владимирович [Путин] встречался с руководителями азиатских регионов: Таджикистан, Узбекистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Но мы в свою очередь реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату", - сказал Калашников.

По его словам, данную проблему он обсуждал с руководителем Магаданской области Сергеем Носовым, который сообщал, что на золотых приисках в его регионе работают мигранты из стран Средней Азии. При этом власти вынуждены организовывать для таких рабочих чартерные рейсы, чтобы они могли вернутся домой.

"Лучше спецконтингенту построить общежития, предоставить рабочие места. Зато они останутся там, они будут там же работать. И мы решим трудовую проблему, и произойдет та самая социализация", - отметил Калашников.