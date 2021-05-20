Режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу завтра - WSJ
10:05 20.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Режим прекращения огня между группировкой ХАМАС и Израилем может вступить в силу завтра. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники. По их данным, власти Египта достигли прогресса на переговорах с ХАМАС.
Источники в израильском правительстве утверждают, что Израилю для завершения военной операции понадобится еще несколько дней. Эхо Москвы
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