Режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу завтра - WSJ

10:05 Источник: Эхо Москвы

Режим прекращения огня между группировкой ХАМАС и Израилем может вступить в силу завтра. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники. По их данным, власти Египта достигли прогресса на переговорах с ХАМАС.

Источники в израильском правительстве утверждают, что Израилю для завершения военной операции понадобится еще несколько дней. Эхо Москвы