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Режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу завтра - WSJ

10:05 20.05.2021 Источник: Эхо Москвы

Режим прекращения огня между группировкой ХАМАС и Израилем может вступить в силу завтра. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники. По их данным, власти Египта достигли прогресса на переговорах с ХАМАС.

Источники в израильском правительстве утверждают, что Израилю для завершения военной операции понадобится еще несколько дней.  Эхо Москвы

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