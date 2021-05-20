У школы в Петербурге задержали подростка в амуниции и с кобурой - источник

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подростка в обмундировании, похожем на форму силовиков и с кобурой, задержали у школы на Калининском районе в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение, что у школы бродит неизвестный в амуниции. Его задержали, нашли кобуру. Что в ней, пока не ясно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в правоохранительные органы о подозрительном человеке сообщили очевидцы. Зайти в школу он не пытался. "Предварительно, парень несовершеннолетний, что он там делал выясняется", - отметил собеседник агентства.