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У школы в Петербурге задержали подростка в амуниции и с кобурой - источник

10:20 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подростка в обмундировании, похожем на форму силовиков и с кобурой, задержали у школы на Калининском районе в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Поступило сообщение, что у школы бродит неизвестный в амуниции. Его задержали, нашли кобуру. Что в ней, пока не ясно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в правоохранительные органы о подозрительном человеке сообщили очевидцы. Зайти в школу он не пытался. "Предварительно, парень несовершеннолетний, что он там делал выясняется", - отметил собеседник агентства.

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