0
0
152
НОВОСТИ

Обама рассказал о кадрах с НЛО

10:32 20.05.2021 Источник: Газета.Ru

Бывший президент США Барак Обама рассказал в эфире шоу Джеймса Кордена, что в секретных архивах Пентагона хранятся кадры неопознанных летающих объектов. Об этом сообщает CNN.

По его словам, когда он стал главой государства в 2008 году, то попытался выяснить, есть ли лаборатория с инопланетными кораблями и доказательствами существования жизни за пределами Земли. Такой лаборатории не оказалось, однако выяснилось, что в архивах хранятся съемки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено, а их траектория движения необъяснима.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:47 20.05.2021
SberBox стал самой продаваемой ТВ-приставкой в «М.Видео-Эльдорадо»
0
23
11:32 20.05.2021
Во время бунта в гватемальской тюрьме обезглавили семерых человек
0
57
11:20 20.05.2021
Омбудсмен предлагает снять судимость с людей, совершивших нетяжкие преступления
0
78
11:05 20.05.2021
Власти двух штатов Индии объявили эпидемию грибкового заболевания
0
105
11:00 20.05.2021
Илон Маск выступит на форуме "Новое Знание" - Кириенко
0
119
10:20 20.05.2021
У школы в Петербурге задержали подростка в амуниции и с кобурой - источник
0
182
10:05 20.05.2021
Режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу завтра - WSJ
0
206
10:00 20.05.2021
ФСИН предложила организовать лагеря для осужденных на объектах, где не хватает рабочих
0
219
09:32 20.05.2021
В Конгрессе США предлагают запретить признание суверенитета России над Крымом
0
211
09:20 20.05.2021
Глава ФСИН Калашников утверждает, что здоровье Навального стабилизировалось
0
235

Возврат к списку