Илон Маск выступит на форуме "Новое Знание" - Кириенко

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприниматель Илон Маск выступит на форуме "Новое Знание", который пройдет с 20 по 22 мая, сообщил в четверг первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии мероприятия.

"Перед нами в эти три дня [марафона] выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена", - сказал Кириенко.