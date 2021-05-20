Илон Маск выступит на форуме "Новое Знание" - Кириенко
11:00 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предприниматель Илон Маск выступит на форуме "Новое Знание", который пройдет с 20 по 22 мая, сообщил в четверг первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии мероприятия.
"Перед нами в эти три дня [марафона] выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск. Это мировые имена", - сказал Кириенко.
НОВОСТИ
- 11:47 20.05.2021
- SberBox стал самой продаваемой ТВ-приставкой в «М.Видео-Эльдорадо»
- 11:32 20.05.2021
- Во время бунта в гватемальской тюрьме обезглавили семерых человек
- 11:20 20.05.2021
- Омбудсмен предлагает снять судимость с людей, совершивших нетяжкие преступления
- 11:05 20.05.2021
- Власти двух штатов Индии объявили эпидемию грибкового заболевания
- 10:32 20.05.2021
- Обама рассказал о кадрах с НЛО
- 10:20 20.05.2021
- У школы в Петербурге задержали подростка в амуниции и с кобурой - источник
- 10:05 20.05.2021
- Режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу завтра - WSJ
- 10:00 20.05.2021
- ФСИН предложила организовать лагеря для осужденных на объектах, где не хватает рабочих
- 09:32 20.05.2021
- В Конгрессе США предлагают запретить признание суверенитета России над Крымом
- 09:20 20.05.2021
- Глава ФСИН Калашников утверждает, что здоровье Навального стабилизировалось
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать