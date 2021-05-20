Власти двух штатов Индии объявили эпидемию грибкового заболевания
11:05 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти индийских штатов Телангана и Раджастхан объявили эпидемию грибкового заболевания мукормикоза ("черная плесень") . Об этом в четверг сообщает агентство АНИ.
"Мукормикоз объявляется заболеванием, о выявленных случаях которого необходимо уведомлять органы власти в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года. Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований", - цитирует агентство уведомление Управления здравоохранения Теланганы.
Мукормикоз также был объявлен эпидемией в западном индийском штате Раджастхан. В настоящее время в этом регионе выявлены 100 пациентов с мукормикозом, который чаще всего поражает пациентов, выздоравливающих от последствий заражения коронавирусом. Для них в одной из больниц в столице штата, городе Джайпур, открылось специальное отделение для комплексного и скоординированного лечения от коронавируса и мукормикоза.
На этой неделе газета "Таймс оф Индиа" информировала о вспышке мукормикоза в городе Аурангабад (штат Махараштра), в результате которой в апреле - мае умерли 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших мукормикозом составило в больницах Аурангабада 200 человек.
Еще до пандемии коронавируса мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах в основном из-за большого числа больных диабетом. Это заболевание чаще всего возникает у находящихся долгое время в отделениях интенсивной терапии пациентов с коронавирусом, больных диабетом, и у тех из них, кто получает большие дозы стероидов. Из-за низкого иммунитета присутствующие в воздухе грибки могут поразить пазухи, попасть в глаза и даже в мозг, что может привести к фатальному исходу. Индийские медики рекомендуют использовать стероиды при лечении больных в минимально необходимых дозах и минимально необходимое время.
НОВОСТИ
- 11:47 20.05.2021
- SberBox стал самой продаваемой ТВ-приставкой в «М.Видео-Эльдорадо»
- 11:32 20.05.2021
- Во время бунта в гватемальской тюрьме обезглавили семерых человек
- 11:20 20.05.2021
- Омбудсмен предлагает снять судимость с людей, совершивших нетяжкие преступления
- 11:00 20.05.2021
- Илон Маск выступит на форуме "Новое Знание" - Кириенко
- 10:32 20.05.2021
- Обама рассказал о кадрах с НЛО
- 10:20 20.05.2021
- У школы в Петербурге задержали подростка в амуниции и с кобурой - источник
- 10:05 20.05.2021
- Режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу завтра - WSJ
- 10:00 20.05.2021
- ФСИН предложила организовать лагеря для осужденных на объектах, где не хватает рабочих
- 09:32 20.05.2021
- В Конгрессе США предлагают запретить признание суверенитета России над Крымом
- 09:20 20.05.2021
- Глава ФСИН Калашников утверждает, что здоровье Навального стабилизировалось
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать