Омбудсмен предлагает снять судимость с людей, совершивших нетяжкие преступления

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает провести амнистию для людей с судимостью за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом она заявила в четверг в ходе заседания координационного совета российских уполномоченных по правам человека в Красноярске.

"Очень важно, чтобы не было судимости у тех, кто не представляет большой опасности для общества. Преступления небольшой и средней тяжести должны влечь наказание, но не судимость, потому что она не дает возможность ни на работу устроиться, ни кредит взять. Возможно, имеет смысл провести амнистию по снятию судимости для таких людей", - сказала Москалькова.

"Ведь многие люди уже отбыли наказание, а судимость весит на них как вериги", - добавила она. Омбудсмен отметила, что людям с судимостью крайне тяжело устроиться на работу. "Как бы мы не побуждали работодателя взять человека с судимостью, это крайне тяжело решается. Судимость - это стена, через которую человек не может пробиться", - подчеркнула Москалькова.