Во время бунта в гватемальской тюрьме обезглавили семерых человек
11:32 20.05.2021 Источник: Газета.Ru
По меньшей мере семь заключенных были обезглавлены во время бунта в тюрьме на западе Гватемалы, сообщает Periodico со ссылкой на данные полиции. Мятеж произошел в тюрьме в муниципалитете Кантель. Как сообщает издание, в переполненной тюрьме содержатся 2252 заключенных, что более чем в два раза превышает ее максимальную вместимость.
По данным газеты Prensa Libre, бунт начался через несколько минут после окончания времени посещения, его причиной стало противостояние преступных группировок. Газета.Ru
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