Прямые переговоры с Палестиной невозможны, пока идут боевые действия - посол Израиля в РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямые переговоры Израиля и Палестины на какой-либо площадке невозможны, пока идут военные действия. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу РБК посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"Я считаю, что на сегодняшний день, пока все военные действия идут, это невозможно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Надо решить одну простую проблему сначала: это то, чтобы у ХАМАС больше таких идей обстреливания Израиля ракетами не повторялось. Второе - надо решить, с кем мы ведем переговоры, а потом где, кто должен быть посредником, будет это в Пекине, будет это в Москве или Вашингтоне, будет это у нас [в Израиле] без посредников - тоже может быть, кстати", - сказал посол.

Бен Цви также отметил, что его встреча с послом Палестины в Москве Хафизом Нофалем не имела бы практического значения. "Мы не делаем политику, то есть если я буду с ним сидеть, мы можем договориться обо всем, но это не имеет никакого значения, кроме такого жеста, который будет интересен для прессы. Но так, практического [смысла] в этом нет", - пояснил он.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237, из них 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.