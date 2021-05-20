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В Дании ожидают, что число людей старше 80 станет в 2050 году вдвое больше

12:05 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пожилых людей в возрасте более 80 лет увеличится к 2050 году в Дании в два раза. Об этом свидетельствует опубликованный в четверг демографический прогноз Статистического управления Дании.

Сегодня в стране проживает около 282 тыс. человек в возрасте 80 лет и старше, что составляет около 5% населения. К 2050 году их число увеличится до 617 тыс. или 10%.

Статистики также прогнозируют большее количество жителей старше 100 лет. Сегодня в Дании в этой возрастной группе - 1, 2 тыс. человек. К 2050 году этот показатель увеличится более чем втрое, до 4,3 тыс. Доли младших возрастных групп в ближайшие десятилетия практически не изменятся.

Статистическое управление ожидает, что общая численность населения вырастет с 5,84 млн сегодня до 6,3 млн в 2050 году.

По мнению экспертов, рост числа пожилых людей станет экономической проблемой для общества всеобщего благосостояния. "Чем старше мы становимся, тем больше нуждаемся в практической помощи и уходе, - отмечает в комментарии, опубликованной на странице организации "Страховка и пенсия", руководитель ее аналитического отдела Андреас Эстергорд Нильсен. - Наш анализ показывает, что среди 80-84-летних четверть получают помощь по дому, а среди людей старше 90 лет - чуть более половины".

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