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На шотландской винокурне спаниелю поручили работу инспектора

13:00 20.05.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Руководители шотландского завода по производству виски наняли на работу собаку. Кокер-спаниель по кличке Рокко получил должность инспектора по бочкам.

Его работа заключается в том, чтобы по запаху определять качество древесины и то, на сколько она пригодна для хранения алкоголя. Кроме того, в обязанности пса входит обход всего завода. Если Рокко чувствует странный запах, он подаёт сигнал сотрудникам предприятия.

«Дерево — это природный материал, а дистилляция виски — органический процесс. Поэтому наша работа заключается в том, чтобы убедиться, что всё идеально, поскольку виски настаивается в дубовых бочках», — рассказал бренд-директор завода Крис Вуфф.

Отмечается, что Рокко полгода учился, прежде чем его взяли на работу. Сотрудники предприятия построили специальный тренировочный полигон для пса и использовали несколько бочек для виски.  Говорит Москва

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