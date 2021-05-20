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В России выявили 9 232 случая заражения коронавирусом за сутки

12:32 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 232, до 4 974 908. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 983, что стало максимумом с 15 апреля. Всего уже выздоровели 4 591 770 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 396 против 390 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умер 117 361 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,36%, следует из данных штаба.

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