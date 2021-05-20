Песков назвал позитивным отказ США от санкций против оператора "Северного потока - 2"
13:05 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отказ США от введения санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" является положительным сигналом. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это позитивный сигнал, безусловно", - сказал он.
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