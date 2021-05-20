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Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ очно, иностранные лидеры по ВКС - Песков

13:20 20.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин будет очно участвовать в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а приглашенные иностранные лидеры - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц - в режиме видео-конференц-связи (ВКС). Об этом журналистам рассказал в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент будет очно присутствовать и выступать на пленарном заседании [ПМЭФ]. Но гости, эмир Катара и также господин Курц из Австрии, они будут принимать участие в пленарном заседании посредством видеоконференции", - сказал представитель Кремля.

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